Gabriel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel Martinez 11 Ekim 2003 tarihinde Villahermosa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Arturo Martínez Pineda şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel Martinez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Martinez'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gabriel Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Cruz Azul U20
Gabriel Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel Martinez şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 228 numaralı formayı giymektedir.
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