Gabriel Menino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Menino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Menino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Menino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Menino 29 Eylül 2000 tarihinde Morungaba şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Menino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Menino Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Gabriel Menino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gabriel Menino'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Menino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/gabrielmenino00/

Gabriel Menino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Menino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Menino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Menino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Palmeiras

Gabriel Menino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Menino şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Menino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Brezilya Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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