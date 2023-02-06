Gabriel Mercado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Mercado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Mercado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Mercado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Mercado 18 Mart 1987 tarihinde Puerto Madryn şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Iván Mercado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Mercado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Gabriel Mercado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Mercado'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Mercado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GabeMadryn

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http://www.facebook.com/gabimercado25/

Gabriel Mercado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Mercado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Mercado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Mercado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Racing Club

1 Temmuz 2010 yılında Estudiantes

16 Temmuz 2012 yılında River Plate

1 Ağu 2016 yılında Sevilla

1 Temmuz 2019 yılında Al-Rayyan SC

5 Temmuz 2021 yılında Internacional

Gabriel Mercado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Mercado şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Mercado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 4 gol atmıştır.

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