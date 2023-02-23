Gabriel Mutombo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Mutombo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Mutombo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Mutombo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Mutombo 19 Ocak 1996 tarihinde Villeurbanne şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Mutombo Kupa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Mutombo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Mutombo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Mutombo'nin FC Botosani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Mutombo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabinho22/

Gabriel Mutombo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Mutombo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Mutombo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Mutombo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2016 yılında Angers SCO

2 Temmuz 2016 yılında CA Bastia

30 Haziran 2017 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2017 yılında US Orléans

30 Haziran 2018 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2018 yılında US Orléans

7 Ağustos 2020 yılında Troyes

25 Ocak 2022 yılında Vilafranquense

30 Haziran 2022 yılında Troyes

7 Ocak 2023 yılında FC Botosani

Gabriel Mutombo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Mutombo şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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