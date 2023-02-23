Gabriel Nedelea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Nedelea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Nedelea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Nedelea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Nedelea 12 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Ionuț Nedelea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Nedelea Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Gabriel Nedelea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Nedelea'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Nedelea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Nedelea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Nedelea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Nedelea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SCM Gloria Buzau

30 Haziran 2021 yılında Academia Hagi

19 Temmuz 2021 yılında Otelul Galati

30 Haziran 2023 yılında Academia Hagi

Gabriel Nedelea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Nedelea şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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