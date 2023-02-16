Gabriel Neves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Neves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Neves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Neves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Neves 11 Ağu 1997 tarihinde Maldonado şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Neves Perdomo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Neves Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Neves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Neves'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Neves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Neves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabriel Neves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Neves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nacional

30 Ağu 2021 yılında São Paulo

31 Aralık 2022 yılında Nacional

1 Ocak 2023 yılında São Paulo

Gabriel Neves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Neves şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabriel Neves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Nacional (-2017)

Uruguay takımında 18 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.