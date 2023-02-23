Gabriel Niculescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Niculescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Niculescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Niculescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Niculescu 13 Mart 2004 tarihinde Buzău şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Claudiu-Gabriel Niculescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Niculescu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Niculescu'nin FC Botosani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Niculescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Niculescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Niculescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Niculescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Stuttgart U16

1 Temmuz 2019 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2021 yılında VfB Stuttg. U19

20 Ocak 2023 yılında FC Botosani

Gabriel Niculescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Niculescu şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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