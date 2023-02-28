Gabriel Norambuena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Norambuena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Norambuena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Norambuena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Norambuena 7 Mayıs 2003 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Adonis Norambuena Moraga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Norambuena Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rc Sport Management yapmaktadır. Gabriel Norambuena, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española U20 futbol takımında oynamaktadır. Unión Española U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Gabriel Norambuena'nin Unión Española U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Norambuena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Norambuena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Norambuena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Norambuena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Norambuena şuan Unión Española U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Norambuena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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