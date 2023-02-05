Gabriel Novaes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Novaes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Novaes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Novaes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Novaes 5 Nisan 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Novaes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Novaes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Renato Martinez yapmaktadır. Gabriel Novaes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Novaes'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 1 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Novaes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabrielnovaes_99/

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Gabriel Novaes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Novaes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Novaes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Novaes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında São Paulo U20

31 Ocak 2019 yılında Barcelona B

1 Eylül 2019 yılında São Paulo U20

2 Eylül 2019 yılında Córdoba CF

31 Aralık 2019 yılında São Paulo U20

14 Ağu 2020 yılında Juventude

9 Kasım 2020 yılında São Paulo U20

18 Kasım 2020 yılında EC Bahia

3 Mayıs 2021 yılında São Paulo

4 Mayıs 2021 yılında RB Bragantino

3 Şubat 2023 yılında Goiás EC

31 Aralık 2023 yılında RB Bragantino

Gabriel Novaes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Novaes şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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