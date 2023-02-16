Gabriel Nunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Nunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Nunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Nunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Nunes 27 Ağu 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Nunes Verissimo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Nunes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Nunes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Nunes'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Nunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Nunes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gabriel Nunes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Nunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2023 yılında EC Vitória

Gabriel Nunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Nunes şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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