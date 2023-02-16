Gabriel Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Oliveira 17 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Souza Lima de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Oliveira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Oliveira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Oliveira'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Ferroviária

24 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

12 Nisan 2022 yılında CSA

Gabriel Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Oliveira şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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