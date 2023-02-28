Gabriel Orok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Orok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Orok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Orok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Orok 21 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Orok Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2A Sport yapmaktadır. Gabriel Orok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Orok'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Orok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Orok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Orok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Orok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Enyimba Aba

10 Ekim 2022 yılında El Mahalla

Gabriel Orok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Orok şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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