Gabriel Osei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Osei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Osei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Osei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Osei 29 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Osei Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Gabriel Osei'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Osei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Osei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Osei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Osei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Osei şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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