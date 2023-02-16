Gabriel Paletta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Paletta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Paletta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Paletta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Paletta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Paletta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Paletta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Paletta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Paletta 15 Şubat 1986 tarihinde Longchamps şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İtalya,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Alejandro Paletta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Paletta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMP SOCCER srl yapmaktadır. Gabriel Paletta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Monza futbol takımında oynamaktadır. AC Monza takımına 6 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Gabriel Paletta'nin AC Monza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Palettaboyu ve yaşı kaç

Gabriel Paletta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Paletta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Paletta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Paletta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Banfield

1 Temmuz 2006 yılında Liverpool

14 Ağu 2007 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2010 yılında Parma

2 Şubat 2015 yılında Milan

27 Ağu 2015 yılında Atalanta

30 Haziran 2016 yılında Milan

23 Şubat 2018 yılında JS Suning

12 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz

6 Kasım 2019 yılında Monza

Gabriel Paletta kimdir

Gabriel Paletta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Paletta şuan AC Monza takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Banfield

Gabriel Paletta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya takımında 20 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Gabriel Paletta nereli

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