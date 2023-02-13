Gabriel Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Paulista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Paulista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Paulista 26 Kasım 1990 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Armando de Abreu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Paulista Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Gabriel Paulista, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 18 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Gabriel Paulista'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Paulista Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gpaulista5/

http://www.facebook.com/Gpaulista5

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Gabriel Paulista Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Paulista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Paulista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Paulista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında EC Vitória B

1 Ocak 2010 yılında EC Vitória

21 Ağu 2013 yılında Villarreal

28 Ocak 2015 yılında Arsenal

18 Ağu 2017 yılında Valencia

Gabriel Paulista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Paulista şuan Valencia takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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