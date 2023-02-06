Gabriel Pec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Pec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Pec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Pec 11 Şubat 2001 tarihinde Petrópolis şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Fortes Chaves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Pec Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Gabriel Pec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 6 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Gabriel Pec'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Pec Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabrielpec/

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Gabriel Pec Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Pec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Pec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Pec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2019 yılında Vasco da Gama

Gabriel Pec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Pec şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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