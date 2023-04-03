Gabriel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Pereira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Pereira 2 Temmuz 2002 tarihinde Itapema şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Roberto Pereira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Pereira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportsMaxi Management yapmaktadır. Gabriel Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Pereira'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi 30 Ağustos 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Pereira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gpereira.oficial/

Gabriel Pereiraboyu ve yaşı kaç

Gabriel Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Monaco U19

1 Ekim 2020 yılında Lazio U19

30 Haziran 2021 yılında Monaco U19

11 Ağustos 2021 yılında Athletico U20

Gabriel Pereira kimdir

Gabriel Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Pereira şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Pereira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabriel Pereira nereli

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