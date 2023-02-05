Gabriel Pires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Pires kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Pires ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gabriel Pires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Pires

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Pires adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Pires Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Pires 18 Eylül 1993 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Appelt Pires şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Pires Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yves Lohan Sports yapmaktadır. Gabriel Pires, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Pires'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Pires Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Gappelt

http://www.instagram.com/gabrielpires.oficial/

Gabriel Piresboyu ve yaşı kaç

Gabriel Pires Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Pires isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Pires Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Pires futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Resende-RJ

1 Temmuz 2011 yılında Juventus U19

1 Temmuz 2012 yılında Juventus

30 Ağu 2012 yılında Pro Vercelli

30 Haziran 2013 yılında Juventus

26 Ağu 2013 yılında Spezia Calcio

30 Haziran 2014 yılında Juventus

23 Temmuz 2014 yılında Pescara

15 Ocak 2015 yılında Juventus

16 Ocak 2015 yılında AS Livorno

30 Haziran 2015 yılında Juventus

1 Ağu 2015 yılında CD Leganés

30 Haziran 2016 yılında Juventus

1 Temmuz 2016 yılında CD Leganés

27 Ağu 2018 yılında Benfica

28 Eylül 2021 yılında Al-Gharafa SC

30 Haziran 2022 yılında Benfica

12 Ağu 2022 yılında Botafogo

30 Haziran 2023 yılında Benfica

Gabriel Pires kimdir

Gabriel Pires Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Pires şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabriel Pires nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Düzce'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Düzce'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Osmaniye'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Osmaniye'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kilis'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kilis'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karabük'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karabük'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar