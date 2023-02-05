Gabriel Pires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Pires adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Pires Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Pires 18 Eylül 1993 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Appelt Pires şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Pires Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yves Lohan Sports yapmaktadır. Gabriel Pires, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Pires'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Pires Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Gappelt

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http://www.instagram.com/gabrielpires.oficial/

Gabriel Pires Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Pires isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Pires Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Pires futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Resende-RJ

1 Temmuz 2011 yılında Juventus U19

1 Temmuz 2012 yılında Juventus

30 Ağu 2012 yılında Pro Vercelli

30 Haziran 2013 yılında Juventus

26 Ağu 2013 yılında Spezia Calcio

30 Haziran 2014 yılında Juventus

23 Temmuz 2014 yılında Pescara

15 Ocak 2015 yılında Juventus

16 Ocak 2015 yılında AS Livorno

30 Haziran 2015 yılında Juventus

1 Ağu 2015 yılında CD Leganés

30 Haziran 2016 yılında Juventus

1 Temmuz 2016 yılında CD Leganés

27 Ağu 2018 yılında Benfica

28 Eylül 2021 yılında Al-Gharafa SC

30 Haziran 2022 yılında Benfica

12 Ağu 2022 yılında Botafogo

30 Haziran 2023 yılında Benfica

Gabriel Pires Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Pires şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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