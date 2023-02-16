Gabriel Popo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Popo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Popo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Popo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Popo 19 Kasım 1998 tarihinde Marília şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Protasio Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Popo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Popo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Popo'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi 30 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Popo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Popo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Popo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Popo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Santa Cruz

30 Nisan 2023 yılında Sampaio Corrêa

Gabriel Popo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Popo şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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