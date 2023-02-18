Gabriel Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Popovic 28 Temmuz 2003 tarihinde Westminster şehrinde doğmuştur. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Popovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Popovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Popovic'nin NK Rudes ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2020 yılında AO Xanthi U19

9 Ağu 2021 yılında NK Rudes U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Rudes

Gabriel Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Popovic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Popovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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