Gabriel Pusula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Pusula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Pusula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Pusula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Pusula 23 Ocak 1997 tarihinde Paraná şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Emiliano Pusula Coronel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Pusula Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Pusula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Pusula'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Pusula Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Pusula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Pusula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Pusula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2018 yılında Liberia

30 Haziran 2018 yılında Banfield

1 Ağu 2018 yılında GyT (Salta)

30 Haziran 2019 yılında CA Banfield II

15 Temmuz 2019 yılında Costa del Este

30 Ağu 2021 yılında ADR Jicaral

31 Aralık 2021 yılında Potros del Este

7 Ocak 2022 yılında Villa Dálmine

12 Ocak 2023 yılında All Boys

Gabriel Pusula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Pusula şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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