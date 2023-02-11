Gabriel Risso Patron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Risso Patron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Risso Patron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Risso Patron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Risso Patron 5 Kasım 1995 tarihinde Monteros (Tucumán) şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Adolfo Risso Patrón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Risso Patron Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRI Sports yapmaktadır. Gabriel Risso Patron, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Risso Patron'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Risso Patron Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Risso Patron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Risso Patron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Risso Patron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Atl. Tucumán

1 Ocak 2023 yılında Rafaela

31 Aralık 2023 yılında Atl. Tucumán

Gabriel Risso Patron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Risso Patron şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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