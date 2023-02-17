Gabriel Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Rojas 22 Haziran 1997 tarihinde Almirante Brown şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Hernán Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Rojas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Gabriel Rojas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Rojas'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında San Lorenzo

6 Temmuz 2019 yılında Peñarol

30 Haziran 2020 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2022 yılında Querétaro FC

3 Şubat 2023 yılında Racing Club

Gabriel Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Rojas şuan Racing Club takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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