Gabriel Sandberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Sandberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Sandberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Sandberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Sandberg 10 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Ragnar Hilmer Sandberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Sandberg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Gabriel Sandberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Sandberg'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Sandberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Sandberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Sandberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Sandberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Nyköping

1 Temmuz 2021 yılında Venezia U19

4 Şubat 2023 yılında FC KTP

31 Aralık 2023 yılında Venezia U19

Gabriel Sandberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Sandberg şuan FC KTP takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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