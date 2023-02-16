Gabriel Santiago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Santiago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Santiago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Santiago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Santiago 5 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Santiago Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Santiago Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Gabriel Santiago, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Santiago'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Santiago Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Santiago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Santiago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Santiago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında EC Vitória

2 Ocak 2023 yılında Náutico

30 Kasım 2023 yılında EC Vitória

Gabriel Santiago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Santiago şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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