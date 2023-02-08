Gabriel Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Santos 16 Mart 1999 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel dos Santos Francisco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Santos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Gabriel Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Santos'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2019 yılında Rukh Vynnyky

27 Ağu 2019 yılında FK Kalush

31 Aralık 2019 yılında Rukh Lviv

28 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2021 yılında São Bernardo-SP

26 Mayıs 2021 yılında AA Caldense

9 Eylül 2021 yılında Ceará SC

14 Mart 2022 yılında AA Caldense

30 Mart 2022 yılında Londrina-PR

6 Ocak 2023 yılında São Bernardo-SP

10 Ocak 2023 yılında Sport Recife

30 Kasım 2023 yılında São Bernardo-SP

Gabriel Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Santos şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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