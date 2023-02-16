Gabriel Sara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Sara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Sara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Sara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Sara 26 Haziran 1999 tarihinde Joinville şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Sara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Sara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kuniy & W. Sports Marketing Lt yapmaktadır. Gabriel Sara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Sara'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Sara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/g.dsara/

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Gabriel Sara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Sara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Sara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Sara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında São Paulo U20

24 Haziran 2019 yılında São Paulo

15 Temmuz 2022 yılında Norwich

Gabriel Sara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Sara şuan Norwich City takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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