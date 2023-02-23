Gabriel Serban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Serban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Serban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Serban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Serban 11 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Ștefan Șerban şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Serban Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSMGroup yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Serban'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Serban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Serban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Serban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Serban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2019 yılında Astra II

1 Temmuz 2021 yılında Astra Giurgiu

15 Ocak 2022 yılında FC Hermannstadt

5 Ağustos 2022 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2023 yılında FC Hermannstadt

Gabriel Serban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Serban şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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