Gabriel Sigua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Sigua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Sigua kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Sigua ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Sigua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Sigua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Sigua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Sigua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Sigua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Sigua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Sigua 30 Haziran 2005 tarihinde Rustavi şehrinde doğmuştur.  Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გაბრიელ სიგუა şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Sigua Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Gabriel Sigua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Sigua'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Sigua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Sigua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Sigua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Sigua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Dinamo Tbilisi

Gabriel Sigua kimdir

Gabriel Sigua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Sigua şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Sigua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabriel Sigua nereli

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