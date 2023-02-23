Gabriel Sillanpaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Sillanpaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Sillanpaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Sillanpaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Sillanpaa 8 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Sillanpaa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Sillanpaa'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Sillanpaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Sillanpaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Sillanpaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Sillanpaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında VPS

Gabriel Sillanpaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Sillanpaa şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Sillanpaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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