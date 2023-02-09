Gabriel Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Silva

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Silva 8 Mart 1999 tarihinde Pilar şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Santos Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Silva Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W2M yapmaktadır. Gabriel Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Silva'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Silvaboyu ve yaşı kaç

Gabriel Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Gabriel Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Aralık 2019 yılında Globo FC

10 Aralık 2020 yılında Cuiabá-MT

18 Şubat 2021 yılında Criciúma EC

4 Haziran 2021 yılında Ferroviário-CE

16 Mart 2022 yılında Pouso Alegre

23 Mart 2022 yılında Ferroviário-CE

8 Nisan 2022 yılında Fortaleza EC B

1 Aralık 2022 yılında Ferroviário-CE

1 Ocak 2023 yılında Sampaio Corrêa

Gabriel Silva kimdir

Gabriel Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Silva şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Gabriel Silva nereli

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