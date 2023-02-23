Gabriel Simion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Simion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Simion kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Simion ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Simion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Simion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Simion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Simion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Simion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Simion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Simion 22 Mayıs 1998 tarihinde Călărași şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Bogdan Simion şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Simion Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Gabriel Simion, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Simion'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Simion Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Simion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Simion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Simion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FCSB U19

1 Temmuz 2016 yılında Steaua Bucarest

9 Temmuz 2017 yılında Ac. Clinceni

31 Aralık 2017 yılında FCSB

1 Ocak 2018 yılında Juventus Buk.

30 Haziran 2018 yılında FCSB

9 Temmuz 2018 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2019 yılında FCSB

1 Temmuz 2019 yılında Astra Giurgiu

10 Ağustos 2020 yılında FCSB

9 Temmuz 2021 yılında Aris Limassol

30 Haziran 2022 yılında FCSB

11 Ağustos 2022 yılında U Cluj

Gabriel Simion kimdir

Gabriel Simion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Simion şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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Gabriel Simion nereli

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