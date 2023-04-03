Gabriel Sojer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Sojer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gabriel Sojer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Sojer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.