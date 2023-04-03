Gabriel Sojer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Sojer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Sojer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel Sojer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel Sojer 24 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel Sojer Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Sojer'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gabriel Sojer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel Sojer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında ND Ilirija U19
Gabriel Sojer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel Sojer şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Gabriel Sojer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovenya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Slovenya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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