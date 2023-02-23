Gabriel Stoi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Stoi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Stoi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Stoi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Stoi 10 Ekim 1995 tarihinde Petroșani şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Stoi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Stoi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Gabriel Stoi'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Stoi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Stoi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Stoi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Stoi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ripensia

Gabriel Stoi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Stoi şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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