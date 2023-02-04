Gabriel Suazo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Suazo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Suazo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Suazo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Suazo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Suazo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Suazo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Suazo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Suazo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Suazo 9 Ağu 1997 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Alonso Suazo Urbina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Suazo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jason N. Pappe yapmaktadır. Gabriel Suazo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Suazo'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Suazoboyu ve yaşı kaç

Gabriel Suazo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Suazo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Suazo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Suazo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Colo Colo

16 Ocak 2023 yılında Toulouse

Gabriel Suazo kimdir

Gabriel Suazo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Suazo şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Suazo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U23 takımında 17 numaralı formasıyla 1 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 17 numaralı formasıyla 31 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabriel Suazo nereli

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