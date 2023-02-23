Gabriel Tamas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Tamas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Tamas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Tamas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Tamas 9 Kasım 1983 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Sebastian Tamaș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Tamas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. Gabriel Tamas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Tamas'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Tamas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/gabrieltamasofficial?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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Gabriel Tamas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Tamas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Tamas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Tamas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Tractorul Bv.

1 Temmuz 2002 yılında FC Dinamo

5 Ağustos 2003 yılında Galatasaray

1 Mart 2004 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2005 yılında FC Dinamo

1 Aralık 2005 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2006 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2007 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2007 yılında AJ Auxerre

1 Ağustos 2008 yılında FC Dinamo

1 Aralık 2009 yılında AJ Auxerre

1 Ocak 2010 yılında West Brom

30 Haziran 2010 yılında AJ Auxerre

1 Ağustos 2010 yılında West Brom

4 Eylül 2013 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2013 yılında CFR Cluj

16 Ekim 2013 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2014 yılında Doncaster Rov.

1 Temmuz 2014 yılında Watford

15 Ocak 2015 yılında Steaua Bucarest

26 Ağustos 2015 yılında Cardiff

3 Şubat 2016 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2017 yılında Hapoel Haifa

3 Ağustos 2019 yılında Astra Giurgiu

1 Ağustos 2020 yılında U Cluj

6 Şubat 2021 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2022 yılında Petrolul

12 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2023 yılında Concordia

Gabriel Tamas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Tamas şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabriel Tamas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Brașov

Romanya takımında 4 numaralı formasıyla 12 Şubat 2003 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 67 maçta 3 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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