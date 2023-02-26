Gabriel Tebidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Tebidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Tebidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Tebidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Tebidze 10 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,9 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გაბრიელ თებიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Tebidze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Tebidze'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Tebidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Tebidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Tebidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Tebidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Metallurgist II

1 Temmuz 2013 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2014 yılında Dinamo Batumi

1 Temmuz 2014 yılında Torpedo Kutaisi

10 Ocak 2015 yılında Guria

1 Temmuz 2015 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Kolkheti Poti

1 Haziran 2017 yılında FC Magaroeli

1 Ocak 2018 yılında Guria

19 Ocak 2020 yılında Shukura

1 Ocak 2022 yılında Guria

27 Ağustos 2022 yılında FC Merani

Gabriel Tebidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Tebidze şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Tebidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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