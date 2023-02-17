Gabriel Tellas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Tellas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Tellas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Tellas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Tellas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Tellas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Tellas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Tellas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Tellas 10 Ağu 1992 tarihinde Formosa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Tellas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Gabriel Tellas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Tellas'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Tellas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabitellas

Gabriel Tellasboyu ve yaşı kaç

Gabriel Tellas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Tellas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Tellas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Tellas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Chacarita Jrs

1 Ocak 2012 yılında Santamarin

1 Ocak 2013 yılında CA Ituzaingó

1 Temmuz 2014 yılında Olimpo

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Dock Sud

1 Temmuz 2017 yılında A d Quilmes

25 Temmuz 2018 yılında All Boys

14 Ağu 2019 yılında CA Mitre

9 Ocak 2020 yılında Cobreloa

2 Şubat 2022 yılında AD Cantolao

1 Şubat 2023 yılında Racing (Cba)

Gabriel Tellas kimdir

Gabriel Tellas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Tellas şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Gabriel Tellas nereli

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