Gabriel Urruchua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Urruchua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Urruchua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Urruchua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Urruchua 18 Şubat 2002 tarihinde Camboriú şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Alejandro Urruchúa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Urruchua Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Urruchua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Urruchua'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Urruchua Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Urruchua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gabriel Urruchua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Urruchua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Racing Club II

6 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

Gabriel Urruchua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Urruchua şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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