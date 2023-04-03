Gabriel Vareta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Vareta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gabriel Vareta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Vareta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.