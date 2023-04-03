Gabriel Vareta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Vareta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Vareta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel Vareta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel Vareta 16 Mayıs 2005 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel dos Santos da Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel Vareta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Vareta, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Vareta'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.
Gabriel Vareta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel Vareta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Palmeiras U20
Gabriel Vareta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel Vareta şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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