Gabriel Vasvari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Vasvari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Vasvari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Vasvari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Vasvari 13 Kasım 1986 tarihinde Zalău şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Cristian Vaşvari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Vasvari Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Gabriel Vasvari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Vasvari'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Vasvari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Vasvari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Vasvari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Vasvari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FC Botosani

1 Ocak 2009 yılında Armătura Zalău

1 Ocak 2010 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2017 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2018 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Gabriel Vasvari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Vasvari şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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