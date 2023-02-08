Gabriel Venancio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Venancio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Venancio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Venancio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Venancio 13 Ekim 2000 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Venâncio De Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Venancio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Venancio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Venancio'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Venancio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Venancio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Venancio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Venancio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2021 yılında UNIRB

1 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2021 yılında Águia Negra

3 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

8 Nisan 2022 yılında Ponte Preta

Gabriel Venancio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Venancio şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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