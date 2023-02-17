Gabriel Vieira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Vieira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Vieira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Vieira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Vieira 21 Mayıs 2002 tarihinde São Felix do Piauí şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Vieira da Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Vieira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Vieira, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Vieira'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Vieira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Vieira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabriel Vieira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Vieira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2021 yılında EC Timon

1 Kasım 2021 yılında FEC (PI) U20

1 Ocak 2023 yılında Fluminense-PI

Gabriel Vieira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Vieira şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Esporte Clube Timon (PI) (2021), Fluminense Esporte Clube (PI) (2021-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.