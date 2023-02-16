Gabriel Yanno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Yanno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Yanno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Yanno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Yanno 20 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Yanno Soares Belisário şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Yanno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P4 Sports yapmaktadır. Gabriel Yanno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Yanno'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Yanno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Yanno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gabriel Yanno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Yanno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2022 yılında Parauapebas-PA

1 Aralık 2022 yılında Botafogo

13 Ocak 2023 yılında Santa Cruz

1 Aralık 2023 yılında Botafogo

Gabriel Yanno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Yanno şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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