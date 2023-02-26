Gabriel Yapy Tenlep kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Yapy Tenlep Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Yapy Tenlep adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Yapy Tenlep Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Yapy Tenlep 10 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Yapy Tenlep Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Gabriel Yapy Tenlep'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Yapy Tenlep Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Yapy Tenlep isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Yapy Tenlep Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Yapy Tenlep Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Yapy Tenlep şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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