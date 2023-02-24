Gabriel Zlatanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Zlatanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Zlatanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Zlatanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Zlatanov 1 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Габриел Иванов Златанов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Zlatanov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Zlatanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına - tarihinde katılmıştır. Gabriel Zlatanov'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Zlatanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Zlatanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabriel Zlatanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Zlatanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Zlatanov şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.