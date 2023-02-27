Gabrielius Micevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabrielius Micevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabrielius Micevicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabrielius Micevicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabrielius Micevicius 25 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Gabrielius Micevičius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabrielius Micevicius Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai B futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai B takımına - tarihinde katılmıştır. Gabrielius Micevicius'nin FA Siauliai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabrielius Micevicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabrielius Micevicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabrielius Micevicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabrielius Micevicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabrielius Micevicius şuan FA Siauliai B takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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