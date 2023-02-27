Gabriels Kirkils kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriels Kirkils Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriels Kirkils adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriels Kirkils Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriels Kirkils 24 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriels Kirkils Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriels Kirkils, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Gabriels Kirkils'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriels Kirkils Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriels Kirkils isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriels Kirkils Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriels Kirkils futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Metta

Gabriels Kirkils Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriels Kirkils şuan FK Metta takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabriels Kirkils Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FS Metta

Letonya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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