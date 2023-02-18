Gabrijel Coko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabrijel Coko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabrijel Coko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabrijel Coko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabrijel Coko 30 Temmuz 2001 tarihinde Stolac şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Gabrijel Čoko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabrijel Coko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Gabrijel Coko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gabrijel Coko'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabrijel Coko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabrijel Coko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabrijel Coko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabrijel Coko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zr. Mostar U19

1 Temmuz 2020 yılında Zrinjski Mostar

7 Ekim 2020 yılında Cibalia

31 Aralık 2020 yılında Zrinjski Mostar

11 Şubat 2021 yılında GOSK Gabela

31 Mayıs 2021 yılında Zrinjski Mostar

4 Şubat 2022 yılında NK Dubrava ZG

Gabrijel Coko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabrijel Coko şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabrijel Coko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HNK Stolac

Bosna-Hersek U21 takımında 3 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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