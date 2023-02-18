Gabrijel Rukavina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabrijel Rukavina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabrijel Rukavina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabrijel Rukavina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabrijel Rukavina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabrijel Rukavina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabrijel Rukavina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabrijel Rukavina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabrijel Rukavina 16 Ocak 2004 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabrijel Rukavina Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Gabrijel Rukavina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabrijel Rukavina'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 18 Ocak 2028 tarihinde bitmektedir.

Gabrijel Rukavinaboyu ve yaşı kaç

Gabrijel Rukavina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabrijel Rukavina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabrijel Rukavina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabrijel Rukavina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

Gabrijel Rukavina kimdir

Gabrijel Rukavina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabrijel Rukavina şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Gabrijel Rukavina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Gabrijel Rukavina nereli

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